Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

56642 Kruft, A 61 (ots) – Am Samstag, dem 18.05.2024, gg. 17.10 h ereignete sich auf dem Parkplatz Am Streitgieren, A 61, Fahrtrichtung Koblenz, ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind.

Das Kind, ein 11jähriger Junge aus dem Raum Alzey, hatte mit seinem Vater auf dem Parkplatz eine kurze Rast eingelegt. Hierbei stand der Junge hinter dem PKW des Vaters, genauer gesagt am geöffneten Kofferraum.

Als sich das Kind an dieser Position befand rollte ein dahinter abgestellter PKW gegen die Beine des Kindes und klemmte es zwischen den beiden PKW ein. Der Junge konnte ohne technisches Gerät befreit werden. Der leicht verletzte Junge klagte im Rahmen der Unfallaufnahme über Schmerzen in den Beinen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Unfallursächlich dürfte gewesen sein, dass ein 57jähriger PKW-Fahrer aus dem Raum Gummersbach seinen PKW nicht ausreichend gegen das unbeabsichtigte Wegrollen gesichert hat.

Da zunächst nichts über die genauen Verletzungen bekannt war, wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber zur Unfallörtlichkeit entsandt.



