Verkehrsunfall mit Fußgänger

Am 14.11.2023, gegen 18:36 Uhr, befuhr der 18-jährige Verkehrsunfallverursacher, mit seinem PKW die Breite Straße aus Richtung Rewe kommend in Richtung Einmündung Friedrichstraße.

Nach bisherigen Ermittlungen übersah er einen 38-jährigen Fußgänger, der den beleuchten Fußgängerweg nutzte.

Der Unfallverursacher fuhr über den Überweg und kollidierte hierbei mit dem Fußgänger.

Der Fußgänger wurde in die Frontscheibe des PKW geschleudert.

Hierbei erlitt der Fußgänger mehrere Knochenbrüche. Lebensgefahr besteht nicht. Der Fußgänger wurde in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Der Beschuldigte erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ärztlich versorgt.

Durch die Polizei wird zurzeit der Unfall aufgenommen und die Unfallstelle vermessen. Aus diesem Grund ist der Bereich der Breite Straße zwischen Rewe, Einmündung Friedrichstraße und Einmündung Bismarckstraße für den Verkehr voll gesperrt.

Die Vollsperrung dauert voraussichtlich noch bis 22:00 Uhr.



