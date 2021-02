Verkehrsunfall mit Flucht, Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Hierbei setzte zunächst ein PKW-Fahrer zum Überholvorgang eines auf der rechten Fahrspur befindlichen LKW'S an.



Zur gleichen Zeit befuhr ein anderer PKW die BAB 64 in gleiche Richtung.



Dieser PKW Fahrer überholte den bereits im Überholvorgang befindlichen PKW verbotswidrig auf der rechten Fahrspur und setzte kurz vor Aufschließen auf den LKW zu einem Spurwechsel nach links an.



Aufgrund des unzureichenden Sicherheitsabstandes zwischen den beiden PKW'S kam es zu einer Streifkollision der Fahrzeuge.



Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle.



Da der Geschädigte jedoch das PKW-Kennzeichen des Verursachers ablesen konnte, wurde dieser anschließend durch Polizeibeamte der PI Trier ermittelt.

Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von bedeutendem Wert.



Zeugen in dieser Angelegenheit werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich, Tel: 06502/91650, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiautobahnstation Schweich



Telefon: 06502/91650

E-Mail: pastschweich.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell