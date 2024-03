Verkehrsunfall mit Flucht unter Betäubungsmitteleinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 16.03.2024, gegen 19.00 Uhr, wurde der Polizei Lahnstein eine gegenwärtige Unfallflucht in der Adolfstraße in Lahnstein gemeldet.

Der Unfallverursacher kam aus der Gymnasialstraße und missachtete die Vorfahrt des bevorrechtigten PKW in der Adolfstraße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Der Verursacher stoppte kurz, setzte dann ein Stück zurück, umfuhr das andere Fahrzeug und flüchtete in Richtung Gutenbergstraße. Das Kennzeichen des Flüchtenden war bekannt.

Ca. 30 Minuten nach dem Unfall kehrte der Verursacher fußläufig an den Unfallort zurück und gab sich als flüchtiger Fahrzeugführer zu erkennen. Seinen beschädigten PKW hatte er ca. 1km entfernt abgestellt. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und gab zu Drogen (Joint) konsumiert zu haben. Entsprechende Ausfallerscheinungen konnten bei hm wahrgenommen werden.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht sowie Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln.



