Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:08 Uhr

Braubach (ots). Am Donnerstag, 23.07.2020 wurde ein PKW in der Oberalleestraße, Fahrtrichtung Rheinstraße stark beschädigt. Dieser war ordnungsgemäß auf Höhe der Hausnummer fünf geparkt. Außergewöhnlich ist, dass sich der Schaden auf einer Höhe von 156 – 164 cm befindet. Aufgrund des Schadensbildes kann von einem größeren LKW oder einer landwirtschaftlichen Maschine ausgegangen werden. Daher bittet die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621/913-0 um Zeugen, die den Unfall bemerkt haben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621/ 913-0



www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



