Am Mittwoch, 21.02.2024 ereignete sich um 13:25 Uhr in der Hauptstraße in Bendorf ein Verkehrsunfall mit Flucht.

Hierbei wurde ein 11-jähriges Kind leicht verletzt. An der Ampelkreuzung gegenüber des Kauflands kam es zu einem Auffahrunfall zweier PKW. Bei dem Verursacher des Unfalls handelte es sich laut Zeugenaussagen um einen jungen Mann (Anfang 20), ca. 180 cm groß, normale Statur, blonde Haare, schwarze Jacke, rote Kappe. Dieser entfernte sich im Anschluss an den Unfall fußläufig in Richtung des Stadtparks. Den PKW ließ er an der Unfallstelle zurück.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bendorf in Verbindung zu setzten.



