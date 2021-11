Verkehrsunfall mit Flucht

Am Freitag, den 12.11.2021, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger Fahrer eines Dacia Duster die L306 Zwischen Bendorf-Stromberg und Bendorf-Sayn.



In einer Rechtskurve wurde er von einem dunklen BMW mit Neuwieder Kennzeichen überholt und beim Wiedereinordnen geschnitten.

Der Fahrer des Dacia musste nach rechts ausweichen und kollidierte dabei mit der Betonschutzplanke.

Dabei erlitt er auch eine Verletzung am rechten Bein.



Wer hat den Verkehrsunfall gesehen und kann Hinweise zum Unfallhergang geben?



Zeugen werden geben sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden.



Rückfragen bitte an:



Telefon: 02622-94020

Email: pibendorf@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell