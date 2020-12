Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 15:14 Uhr

Die verantwortlichen Pkw entfernten sich in Folge von der Unfallstelle.



Der 23-jährige Pkw-Fahrer eines grauen VW Touran befuhr den mittleren von drei Fahrstreifen der BAB 3 in FR Köln kurz vor dem Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle Neustadt / Wied. Kurz vor Beginn der Baustelle fuhren drei offensichtlich hochmotorisierte Fahrzeuge über den linken Fahrstreifen am Unfallbeteiligten vorbei und scherten, da der linke Fahrstreifen endete, kurz vor dem 23-jährigen auf dessen Fahrstreifen ein. Dies veranlasste den VW-Fahrer zu einer starken Bremsung, weshalb der dahinter befindliche 37-Jährige mit seinem roten BMW Mini auffuhr.



Zu einer Kollision mit den drei davor eingescherten Fahrzeugen kam es nicht.



Die drei Pkw, welche knapp vor dem VW eingeschert waren, setzten ihre Fahrt unerkannt fort. Zeugen konnten lediglich angeben, dass es sich um hochpreisige und -motorisierte Fahrzeuge, ähnlich Porscheklasse, gehandelt haben soll. Farben oder Kennzeichen sind nicht bekannt.



Der VW-Fahrer wurde leichtverletzt, musste allerdings nicht ins Krankenhaus verbracht werden.



Zeugen des Vorfalls, vor allem mit Hinweisen auf die drei flüchtigen Fahrzeuge, werden gebeten, sich an die Polizeiautobahnstation Montabaur zu wenden: Tel.: 02602 / 9327 0 E-Mail: pastmontabaur@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 02602 9327 0

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell