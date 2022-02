Verkehrsunfall mit brennendem PKW im Bereich der Einmündung

Ochtendung kommend in Rtg. B 256 in Plaidt. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung übersah er den Einmündungsbereich und fuhr über diesen hinweg. Im Anschluss kollidierte er frontal mit der Schutzplanke der B 256. Der BS ließ den PKW stehen und verließ die Unfallstelle. Im weiteren Verlauf fing der PKW Feuer und brannte aus.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der BS festgestellt werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung von über 1,4 Promille wurde bei diesem eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Im Einsatz war die FFW Pellenz, die SM Kruft sowie die Polizei Andernach.



