Lahnstein

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Am Freitag, den 02.10.2020, ereignete sich in der Zeit von 13:45 – 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Salhofplatz in Lahnstein.