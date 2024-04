Vallendar

Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

Hellenstraße, 56179 Vallendar Am Samstag, den 27.04.24 gegen 15:00 Uhr, kam es in der Hellenstraße in Vallendar, im Bereich des REWE Marktes, zu einem Verkehrsunfall.