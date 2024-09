Verkehrsunfall mit 4 leichtverletzten Personen und 5 beschädigten Fahrzeugen- Hinweis der Polizei zur Unfallprävention

Am 02.09.2024 gg. 10.20 Uhr ereignete sich ein größerer Verkehrsunfall auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Koblenz auf Höhe der Ortschaft Mehren im Bereich des dortigen Gewerbegebietes.

Ein Transporter mit Anhänger war auf dem linken Fahrstreifen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW am überholen als ein mit sehr hoher Geschwindigkeit ankommender PKW in der langgezogenen Kurve den Transporter zu spät erkennt und auf den Anhänger auffährt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger abgerissen. Hierbei beschädigt der Anhänger die linke Seite des überholten LKW bis er letztlich quer auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kommt. Ein etwas weiter zurück befindlicher PKW -Fahrer erkennt die Situation, bremst und befindet sich noch auf dem rechten Fahrstreifen als ein weiteres Fahrzeug den querstehenden Anhänger erkennt und diesem nach rechts ausweicht und dabei auf das Heck des dort befindlichen PKW´s auffährt. Glücklicherweise werden trotz der augenscheinlich massiven Schäden an den Fahrzeugen die Personen nur leicht verletzt.

Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Autobahn von 10.20 Uhr bis ca. 14.00 Uhr in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt.

Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber sowie die freiwilligen Feuerwehren aus Lauffeld, Wallscheid, Manderscheid sowie die Wehrleitung, die Autobahnmeisterei Wittlich und Polizeiautobahnstation Schweich.

Die Polizei weist daraufhin, dass auch bei keiner Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn nur so schnell gefahren werden darf, dass man sein Fahrzeug jederzeit beherrscht( § 3 Straßenverkehrsordnung) Das bedeutet auch, dass jederzeit gefahrlos vor plötzlich auftretenden Hindernissen muss angehalten werden können.



