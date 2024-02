Verkehrsunfall mit 3 leicht und einem Schwerverletzten

Unfallfahrzeug Foto: Polizeidirektion Koblenz



Mit Eintreffen der Streifen aus Boppard, waren die Rettungskräfte von DRK und Feuerwehr ebenfalls vor Ort.

Von den insgesamt 4 Verletzten, konnten 3 Personen unmittelbar nach der Kollision mit einem Baum das Fahrzeug verlassen. Die 4. Person, ein schwerstverletzter 41-jähriger aus Boppard wurde durch die Feuerwehr aus dem stark beschädigten Fahrzeug gerettet und später in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ermittelt, dass der Fahrer aus der Ortslage kommend zunächst nach links über die Gegenspur hinaus auf den Seitenstreifen geriet. Nach Gegenlenken konnte der Fahrer den Pkw abfangen, übersteuerte jedoch und rutschte quer über die Fahrbahn linksseitig der Straße mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der im Fond sitzende Beifahrer des litauischen Pkw wurde hierbei lebensgefährlich verletzt.

Die Unfallursache steht derzeit noch nicht fest, es besteht jedoch der Verdacht, dass das Fahrzeug zu schnell und zudem unter Alkoholeinfluss geführt wurde. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Die K117 war aufgrund der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs bis 21.45 Uhr voll gesperrt.



Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum Fahrzeug oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Boppard in Verbindung zu setzen.



