Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 18:20 Uhr

Bendorf

Verkehrsunfall mit 2,93 Promille in Bendorf

Am 16.08.2020 gegen 11 Uhr wurde die Polizei in Bendorf über einen Verkehrsunfall in der Bahnhofsstraße / Ecke Hauptstraße in Bendorf informiert.