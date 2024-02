Verkehrsunfall Kreuzung „Woppenroth-Schlierschied-Rohrbach“

Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa



Ein aus Richtung Schlierschied kommender, in Richtung Woppenroth fahrender Verkehrsteilnehmer, übersah einen von rechts kommenden bevorrechtigten Pkw und fuhr in den Kreuzungsbereich ein.

Der Unfallverursacher kollidierte frontal mit der linken Fahrzeugseite der Unfallgegnerin. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Die beiden allein in den Fahrzeugen befindlichen Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und vorsorglich zur Abklärung ins Krankenhaus eingeliefert.



