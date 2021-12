Koblenz

Verkehrsunfall in Koblenz/Goldgrube, Unfallzeugen gesucht

Ein Lieferfahrer einer in Koblenz ansässigen Pizzeria befuhr am Nachmittag des 10.12.2021 gegen 14:45 Uhr die Franz-Weis-Straße mit einem Fahrrad in Fahrtrichtung Moselweißer Straße.