Verkehrsunfall in der Ausfahrt Höhr-Grenzhausen sorgt für Verkehrsbehinderungen

Ein junger Fahrer aus dem Westerwaldkreis wollte mit seinem PKW auf die BAB 48 in Fahrtrichtung Trier auffahren. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses wurde nach links aus der Kurve getragen und kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Der Verkehr in der Anschlussstelle musste zur Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur





Telefon: 02602-93270

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell