Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 11:20 Uhr

Bendorf/Rhein

Verkehrsunfall in Bendorf/Rhein

Der 18-jährige Fahrzeugführer aus Weitersburg befährt am Montag, 10.08.2020, gegen 02.42 Uhr, mit dem mit 4 Personen besetzten Pkw Seat die Hauptstraße in Bendorf aus Richtung Bendorf-Sayn kommend und biegt nach links in die Karl-Fries-Straße ab. Dabei kommt er nach rechts von der Straße ab und prallt im Einmündungsbereich gegen einen Verteilerkasten vor einer Mauer und ein Verkehrszeichen.