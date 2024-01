Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der B 50 (Baustellenbereich)

Am Dienstag, den 09.01.2024 kam es gegen 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 50, Höhe Riesweiler (Beginn der Baustelle) mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die B 50 aus Richtung Rheinböllen kommend in Fahrtrichtung Flughafen Hahn. Vor der Anschlussstelle Riesweiler kommt er aufgrund bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidiert frontal mit dem entgegenkommenden LKW. Durch den Aufprall wird der Unfallverursacher zurück auf seine Fahrbahn geschleudert und kollidiert zusätzlich mit dem nachfolgenden PKW. Der LKW Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zu stehen.

Ein weiteres Fahrzeug wurde durch Trümmerteile beschädigt.



Der Unfallverursacher wurde schwerverletzt, zwei weitere Unfallbeteiligte leicht verletzt.



Die B50 wurde zwecks Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Unfallfahrzeuge zwischen Riesweiler und Simmern-Mitte vollgesperrt. Die Sperrung dauert derzeit noch an.

Es wurde eine Umleitung eingerichtet.



Es wird nachberichtet, sobald die B50 wieder freigegeben wurde.



