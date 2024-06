Verkehrsunfall führt zu langer Vollsperrung

A61. Wehr (ots). Am 29.06.2024 um 01:55 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein Verkehrsunfall auf der A61, kurz hinter der Anschlussstelle Wehr in Richtung Norden, mit mehreren Fahrzeugen gemeldet.

Anzeige



Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es im Rahmen eines Überholvorgangs zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Klein-LKW kam. Der LKW kippte hierdurch um und kam in Teilen auf der Fahrbahn sowie hinter Schutzplanke zum Liegen. Der PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls ebenfalls hinter die Leitplanke geschleudert. Durch Trümmerteile, welche die komplette Fahrbahn bedeckten, wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zum jetzigen Erkenntnisstand besteht keine Lebensgefahr.

Die Bergung der völlig zerstörten Fahrzeuge gestaltet sich als aufwendig, weshalb die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt werden muss. Aktuell dauert die Vollsperrung noch an.

Vor Ort im Einsatz sind, neben der Autobahnpolizei, örtliche Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

PASt Mendig

PHK Rothbrust



Telefon: 0265297950



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell