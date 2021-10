Verkehrsunfall – Fahrradfahrer verletzt

Am Freitagmorgen um 07.45 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Hans-Böckler-Straße zur August-Borsig-Straße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 60-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Hans-Böckler-Straße aus Richtung Carl-Spaeter-Straße kommend und beabsichtigte nach links in die August-Borsig-Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Fahrradfahrer, so dass es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß kam. Der 25-jährige Radfahrer wurde infolge des Sturzes verletzt und musste durch den Rettungsdienst ärztlich versorgt werden.



