Verkehrsunfall durch verlorene Laderampe auf der B9 Höhe Kettig.

Am 23.03.2022 gegen 13:30 Uhr befuhr ein unbekanntes Fahrzeuggespann vermutlich mit PKW-Transportanhänger die B9 aus Richtung Koblenz kommend in Richtung Andernach.

Auf der Brücke zwischen der Ausfahrt Kettig und der Ausfahrt Neuwied verlor das unbekannte Gespann eine Auffahrrampe. Diese Rampen sind zum Beladen des Transportfahrzeugs mit einem PKW vorgesehen.

In der Folge fuhren mehrere Fahrzeuge über das ca. 175cm lange Metallteil. Hierbei kam es zu zahlreichen Beschädigungen. Bislang sind bei der Polizei in Andernach fünf beschädigte Fahrzeuge aktenkundig.

Die Polizei bittet weitere Geschädigte und Zeugen des Verlierens der Rampe sich bei der Polizei in Andernach unter der 02632 9210 zu melden.



