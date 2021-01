Wittlich

Verkehrsunfall durch verlorene Aluleiter auf der Autobahn / zwei Fahrzeuge beschädigt

Am 20.01.2021, gegen 19:30 Uhr, fuhren zwei Fahrzeuge am Autobahnkreuz Wittlich, auf der BAB1 in Richtung Koblenz, über eine verlorene Aluminiumleiter, die auf der Überholspur lag.