Verkehrsunfall durch Metallstange

Am Donnerstag dem 11.11.2021 kam es um kurz nach 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B9 in Höhe des Industriegebietes Mülheim Kärlich.



Eine Metallstange, welche mittig auf der Fahrbahn lag, wurde durch die Fahrerin eines weißen Kleinwagens überfahren und so aufgewirbelt, dass sie mit einem nachfolgenden PKW kollidierte.



Sollten Sie Hinweise zu dem weißen Kleinwagen oder demjenigen geben können, der die Metallstange verloren hat, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Andernach.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell