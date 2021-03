Verkehrsunfall durch Gegenstand auf der Autobahn

Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte zuvor ein Überbreitenschild seines Fahrzeugs verloren.

Das auf der Überholspur liegende Schild war aufgrund der Dunkelheit schlecht ersichtlich, sodass mehrere Fahrzeuge hierüber fuhren und somit Schäden an den Reifen ihrer Fahrzeuge entstanden.



Augenzeugen in dieser Sache werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich, Tel: 06502/91650, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiautobahnstation Schweich

Leinenhof 2 – 54338 Schweich

Tel.: 06502- 91650

Fax: 06502- 9165-50

E-Mail.: pastschweich@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell