Verkehrsunfall durch Eisplatten sowie Verkehrsunfall unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Polizeiautobahnstation Montabaur (ots) - 1) Verkehrsunfall Eisplatten – BAB 3, Gemarkung 56428 Dernbach Am Freitagvormittag, 15.01.2021 gegen 11:40 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln, Höhe Kilometer 82, in der Gemarkung 56428 Dernbach (WW) ein Verkehrsunfall.

Aufgrund der Witterung hatten sich auf dem Auflieger eines Sattelzugs Eisplatten gebildet, welche vom Fahrzeugführer vor Fahrtantritt nicht ordnungsgemäß beseitigt worden waren. Während der Fahrt fielen diese vom Fahrzeug und beschädigten die Windschutzscheibe und den Außenspiegel eines daneben befindlichen Pkws sowie den Kühlergrill eines Sprinters. Verletzt wurde niemand. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



2) Verkehrsunfall unter BtM- und Alkoholeinfluss – BAB 3,

Gemarkung 56269 Dierdorf Am Samstagmorgen, 16.01.2021 um 06:25 Uhr kam es auf der BAB 3 in FR Köln, auf Höhe KM 69,500 in der Gem. 56269 Dierdorf zu einem Verkehrsunfall. Der allein im Fahrzeug befindliche 24-jährige Fahrzeugführer kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit zwei Leipfosten und kam sodann auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Weitere Fahrzeuge wurden nicht involviert oder gefährdet. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten beim Fahrer Atemalkohol sowie Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum konstatiert werden. Darüber hinaus führte er unerlaubt einen Teleskopschlagstock in seinem Pkw mit. Der Führerschein sowie der Schlagstock wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurden Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



