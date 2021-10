Verkehrsunfall auf einem Fußgängerüberweg...

Am 28.10.2021 um 16:340 Uhr kam es in Koblenz Lay zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde als diese einen Fußgängerüberweg überqueren wollte.





Die 47-jährige Frau aus Koblenz stieg zuvor an der B49 aus einem Omnibus aus und betrat einen naheliegenden Fußgängerüberweg.

Noch während der Bus an der Haltestelle stand, fuhr ein 40-jähriger

PKW-Fahrer an der Haltestelle vorbei, übersah die Fußgängerin auf dem Überweg und kollidierte mit ihr.



Durch den Zusammenstoß wurde die Frau am Knie verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der Verkehr wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme über die Maistraße umgeleitet.

Um die genauen Umstände des Verkehrsunfalles zu klären, hat die

Polizei Koblenz die Ermittlungen aufgenommen.



