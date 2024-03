Verkehrsunfall auf der L 122 – Zeugen gesucht

Anzeige

Eine junge Fahrerin befuhr mit ihrem Smart die L 122 in Richtung Kobern-Gondorf. In einer Linkskurve kam ihr nach eigenen Angaben ein orangener LKW mit Anhänger entgegen, welchem sie ausweichen musste und dadurch ins Schleudern kam. Anschließend überschlug sich der PKW in der angrenzenden Böschung. Ein später an der Unfallstelle erschienener Ersthelfer konnte sich erinnern, dass ihm ein solcher LKW ebenfalls entgegenkam, gefolgt von einem orangefarbenen Pick-Up. Der unbekannte LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verunglückte zu kümmern. Zeugen dieses Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf eine solche Fahrzeugkombination geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Brodenbach unter der Rufnummer 02605-98021510 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Brodenbach



Telefon: 02605-98021510





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell