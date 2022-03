Verkehrsunfall auf der K 21 Fahrtrichtung Winninger Flugplatz

Am Sonntag, 20.03.2022, ereignete sich gegen 18:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K 21 in Fahrtrichtung Flugplatz Winningen.



Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve überholte ein Fahrzeugführer einen in die gleiche Richtung fahrenden PKW. Dabei verlor er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.



Das Fahrzeug prallte gegen eine Baumwurzel am Fahrbahnrand und kam im Graben zum Stehen. An dem PKW entstand Totalschaden. Die K 21 musste zeitweise gesperrt werden.



Wie durch ein Wunder wurden weder Fahrer, noch andere Verkehrsteilnehmer verletzt.



