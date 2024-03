Verkehrsunfall auf der B9, mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Am 17.03.2024, gegen 16:24 Uhr kam es auf der B9, Fahrtrichtung Bonn, auf Höhe der Abfahrt Andernach/Eich/Nickenich zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war.

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa



Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 29-jähriger aus dem Bereich Sinzig die B9, Fahrtrichtung Bonn, auf der linken Spur. Während der Fahrt schlief der Fahrer ein, kollidierte zunächst mit der dort beginnenden Baustellenabsperrung und anschließend mit einem Anhänger eines LKW, der die rechte Spur befuhr. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt, welches sich hinter dem LKW befand. Aufgrund der Gesamtumstände wurde dem Unfallverursacher die Fahrerlaubnis vorläufig sichergestellt, mit dem Ziel diese gerichtlich entziehen zu lassen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachte des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eröffnet. Der PKW des Verursachers wurde abgeschleppt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach

02632-9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell