Verkehrsunfall auf der B327, Gemarkung Völkenroth

Am 27.04.2022, gegen 08:20 Uhr, befuhr eine 26-jährige Fahrzeugführerin die B327 aus Richtung Kappel in Richtung Kastellaun.

Kurz nach der Abfahrt Völkenroth geriet sie mit ihrem Fahrzeug in einer Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrbahn. Als sie versuchte gegenzusteuern verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte von der Fahrbahn nach rechts in die angrenzende Vegetation. Zu einer Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht.



Die Fahrzeugführerin wurde durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und im Anschluss medizinisch versorgt. Nach derzeitigen Informationen wurde sie nicht schwerer verletzt.



Aufgrund der Bergungs- und Abschlepparbeiten musste die B327 zwischen den Abfahrten Völkenroth und Hasselbach für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.



