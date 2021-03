Verkehrsunfall auf der B 9 – Bereich Zufahrt BAB 48

Ein kleinerer PKW war aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Bus kollidiert. Die Fahrerin des PKW wurde leicht verletzt in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert.



Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.



Während das bei dem PKW eher unproblematisch ist, ist die Bergung des Busses mit einem höheren Aufwand verbunden.



Die Auffahrt von der A 48 kommend in Richtung Innenstadt ist frei, die beiden aus Richtung Andernach kommenden Spuren sind momentan noch voll gesperrt.

Die Bergungsarbeiten dürften noch einige Zeit in Anspruch nehmen.



Bitte achten Sie auf die Durchsagen im Verkehrswarnfunk und umfahren Sie möglichst diesen Bereich.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Ulrich Sopart

Telefon: 0261-103-2014

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell