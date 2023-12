Verkehrsunfall auf der B 42 – Nachtrag

Wie die Polizei Lahnstein bereits berichtete, ereignete sich auf der B 42 von Braubach in Richtung Lahnstein ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person in einem PKW eingeklemmt wurde.

Der Unfallverursacher überholte mit seinem PKW mit Anhänger einen anderen PKW und kollidierte mit einem entgegen kommenden PKW. Dessen Fahrer wurde eingeklemmt musste durch die Feuerwehr Lahnstein aus dem PKW befreit werden. Der Mann wurde bei dem Unfall schwerverletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher wurde vorsorglich ebenfalls in eine Krankenhaus verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeuge sowie der beteiligte Anhänger sind Totalschaden, die Schadenshöhe ist derzeit nicht zu beziffern. Während der Einsatzmaßnahmen musste die B 42 in diesem Bereich ca. zweieinhalb Stunden gesperrt werden, der Verkehr wurde lokal umgeleitet.



