Verkehrsunfall auf der B 42

Ein Verkehrsteilnehmer verlor kurz vor der Ausfahrt Bendorf Nord einen Hinterreifen.

Dieser Verkehrsteilnehmer kam noch in der Abbiegespur zum stehen.



Ein weiterer Verkehrsteilnehmer, welcher ebenfalls in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs war, konnte dem auf der Straße befindlichen Reifen nicht mehr ausweichen und kollidierte mit diesem.

Das Fahrzeug kam ca. 150 m nach der Kollision zum stehen.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden.



An einem Fahrzeug traten Betriebsmittel aus.

Die Feuerwehr Neuwied war im Einsatz.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu keiner Verkehrsstockung.



