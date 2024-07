Verkehrsunfall auf der A1

Anzeige



Ein 26-Jähriger US-Amerikaner fuhr zunächst mit seinem Pkw auf die aufsteigende Außenleitschutzplanke am Fahrbahnrand auf und kippte anschließend über die Beifahrerseite auf das Fahrzeugdach. Der Pkw blieb unfallbeschädigt hinter der Schutzplanke liegen.

Der Fahrer konnte sich selbstständig und unverletzt aus seinem Fahrzeug befreien. Während der Unfallaufnahme gab dieser an, eingeschlafen zu sein. Die Polizisten konnten bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit feststellen, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,09 Promille.

Der Fahrer wurde im Anschluss zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Im Einsatz befanden sich 1x RTW + Notarzt und zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Schweich.



