Am Donnerstag, den 24.09.2020, gegen 17.15 Uhr kam es auf der A 1 in Fahrtrichtung Koblenz, zwischen den Anschlussstellen Salmtal und Autobahnkreuz Wittlich, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ursächlich für den Unfall war eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, bei dem ein Fahrzeug ins Schleudern geriet, sich um die eigene Achse drehte und rücklings in die Mittelleitplanke fuhr. Anschließend kam das Fahrzeug entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Im Einsatz war das DRK, ein Notarzt, da bei Meldung nicht klar war, ob jemand verletzt wurde, sowie die Autobahnpolizei Schweich. Es entstand für kurze Zeit ein Stau, bis die Fahrbahn wieder geräumt war. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Autobahnpolizei Schweich, Tel. 06502-91650, in Verbindung zu setzen.



