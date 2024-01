Verkehrsunfall auf dem Friedrich-Ebert-Ring in Koblenz. Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, 29.12.23 kam es gegen 14.15 Uhr zu einem Verkehrsaunfall an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Ring und Viktoriastraße.

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa



Ein Taxi befuhr die Viktoriastraße und überquerte den Friedrich-Ebert-Ring, um geradeaus in die Hohenzollernstraße zu gelangen.

Ein Pkw, der aus entgegengesetzter Richtung kam, bog mittig des Friedrich-Ebert-Rings nach links ab, um in Richtung Moselring zu fahren.

An der Kreuzung kam es zur Kollision mit dem Taxi.

Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0261 92156-300 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell