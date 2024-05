Verkehrsunfälle mit Verletzten beschäftigen die Autobahnpolizei

Anzeige





Der erste Verkehrsunfall ereignete sich am 26.05.2024, gegen 16.10 Uhr, auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, zwischen der AS Dierdof und der AS Ransbach-Baumbach, im sog. „Deesener-Loch“.

Hier kam die 18-jährige Fahrerin eines Audi infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, bei Auqaplaning ins Schleudern, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Durch den Unfall wurde die 18-jährige glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.



Der zweite Unfall ereignete sich gegen 17.00 Uhr auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, etwa in Höhe des AD Dernbach.

Hier kam es zur Unfallzeit aufgrund eines vorausgegangenen Auffahrunfalls im Bereich der AS Montabaur zur Staubildung.

Dies erkannte ein 41-Jähriger Wohnmobilfahrer zu spät und fuhr auf den PKW Peugeot eines 35-jährigen auf.

Hierdurch wurde die Beifahrerin im Peugeot leicht verletzt und mittels RTW in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.



