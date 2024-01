Verkehrslage im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz – UPDATE

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa



Auf der A3 im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Montabaur bestehen derzeit in beiden Fahrtrichtungen keine Behinderungen mehr.

Die Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Heiligenroth ist eingeschränkt möglich, hier behindert ein festgefahrener Sattelzug den Zufahrtsbereich.

Auf der A48 und der A61 in nördlicher Fahrtrichtung hat sich die witterungsbedingte Verkehrssituation normalisiert.

Auf der A61 in südlicher Richtung kommt es weiterhin zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Fahrzeuge, welche die A 61 aus Richtung Norden in Richtung Süden befahren, werden am Autobahnkreuz Koblenz umgeleitet, bis die A 61 wieder frei ist.

Zu vermelden ist ein Unfall auf der A 61, bei dem niemand verletzt wurde. Des Weiteren fielen Eisplatten auf ein Dienstfahrzeug, auch hier bleib es beim Sachschaden.



