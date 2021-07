Verkehrslage im Bereich der Ahr derzeit sehr entspannt

Das Angebot, Shuttlebusse zu benutzen, wird wie in den Tagen zuvor, sehr gut von den freiwilligen Helfern angenommen.



Aus dem Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler wurden bislang keine größeren Verkehrsstörungen gemeldet.



Gleiches gilt für den Bereich der oberen Ahr in der VG Adenau.



Das Hauptaugenmerk der Polizei liegt derzeit auf Bereiche der B 257 zwischen Kalenborner Höhe und Mayschoss sowie an der Zufahrt nach Dernau. Diese Bereiche werden teilweise stationär überwacht.



In allen Bereichen des Ahrtals sind Streifen der Polizei unterwegs um rechtzeitig auf Verkehrsstörungen reagieren zu können.



