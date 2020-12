Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 11:30 Uhr

In der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Bereich der Neustadt und von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr im Bereich der Kurt-Schumacher-Brücke. Hierbei stellten die Polizeikräfte insgesamt 13 Fahrerinnen und Fahrer fest, welche während der Fahrt das Handy benutzten. Hier kommt auf die Betroffenen ein Bußgeld in Höhe von 100,-EUR und ein Punkt zu. Darüber hinaus wurden 23 Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht fest-gestellt.



