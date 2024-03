Bendorf

Verkehrskontrolle vom 29.02.2024

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Donnerstag den 29.02.2024, von 12:15 Uhr bis 13:30 Uhr, wurde von Polizeibeamten der Polizeiinspektion Bendorf eine Durchfahrtskontrolle in der Bachstraße in Bendorf durchgeführt.