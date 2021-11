Koblenz

Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Beleuchtung und Bereifung auf der B9

Am Sonntagnachmittag (28.11.2021) führten 12 Polizeibeamten der Polizeiinspektionen Koblenz 1 und 2 in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.45 Uhr auf der B9 in Höhe des Polizeipräsidiums (stadtauswärts) eine allgemeine Verkehrskontrolle durch, wobei angesichts der dunklen Jahreszeit der Schwerpunkt auf intakte Beleuchtungseinrichtungen und der ordnungsgemäßen Bereifung der Fahrzeuge gerichtet war.