Höhr-Grenzhausen, BAB 48 (ots) – Am Montag, 06.07.2020, zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr, wurden auf der BAB 48, Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen, 24 Kraftfahrzeuge in einer Standkontrolle überprüft. Drei Pkw-Fahrer im Alter zwischen 28 und 29 Jahren standen unter der Einwirkung von Amphetamin und THC. Bei einem 37 jährigen Beifahrer aus der VG Höhr-Grenzhausen wurde zusätzlich eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden. Sieben weitere Verkehrsteilnehmer wurden wegen geringfügigen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gebührenpflichtig verwarnt, darunter drei mit einem Verstoß gegen die Gurtpflicht.



