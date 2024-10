Verkehrsgefährdung L214

Anzeige

Der Geschädigte befuhr mit seinem PKW die L214 in Richtung Fleckertshöhe, wobei ihm eine Fahrzeugkolonne entgegenkam. Eines dieser Fahrzeuge überfuhr die dort befindliche durchgezogene Linie sowie den linken der zwei vorhandenen Fahrstreifen der Gegenfahrbahn und kollidierte hierdurch beinahe mit dem PKW des Geschädigten. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Geschädigte nach rechts aus. Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß mit dem dort befindlichen Bordstein. An dem PKW des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher in Fahrtrichtung Emmelshausen.



Bei dem Fahrzeug des Tatverdächtigen soll es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben.



Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten mit der Polizeiinspektion Boppard Kontakt aufzunehmen.



