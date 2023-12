Verkehrsgefährdung In Koblenz-Güls, Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag,23.11.2023 kam es gegen 23.50 Uhr in Koblenz-Güls auf der B416 Höhe Shell-Tankstelle zu einer Verkehrsgefährdung durch einen dunklen Mercedes-Benz (Pkw).

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Dieser überholte eine Kolonne, bestehend aus einem Bus und drei weiteren hinter dem Bus stehenden Fahrzeugen, verbotswidrig über eine Sperrfläche und Fußgänger-Querungshilfen und gefährdete dabei einen entgegenkommenden Pkw, dessen Fahrer zu einer Bremsung gezwungen wurde, um einen Unfall zu verhindern.



Zu diesem Sachverhalt werden Zeugen/Geschädigte gebeten sich mit der Polizeiinspektion 2 in Koblenz unter der Nummer 0261-103 2911 in Verbingung zu setzen



