Verkehrsgefährdung B 49 bei Lay – Zeugen gesucht!

Der 51-jährige Geschädigte befuhr mit seinem Pkw die B 49 in Fahrtrichtung Moselweiß. Etwa 200 Meter hinter einer Fahrbahnverengung aufgrund eines Felssturzes, setzte ein nachfolgendes Auto zum Überholvorgang an. Der bislang unbekannte Beschuldigte befuhr dazu den Fahrstreifen des Gegenverkehrs.



Als er sich auf Höhe des Pkw des Anzeigeerstatters befand, kam ihm ein Fahrzeug auf der Fahrbahn entgegen. Der 51-jährige Geschädigte musste sodann seine Geschwindigkeit mit einer Notbremsung deutlich reduzieren und das entgegenkommende Auto auf den Standstreifen ausweichen. Nur so konnte eine Frontalkollision verhindert werden.



Zeugen, insbesondere der bislang unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Autos, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden: pikoblenz1@polizei.rlp.de; 0261-92156-300.



