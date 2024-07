Sinzig

Verkehrsbehinderung auf der BAB 61, FR Norden nach Verkehrsunfall

Von Verkehrsdirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Am 31.07.2024 gegen 09:45 Uhr kam es auf der BAB 61, FR Norden zwischen der AS Niederzissen und der AS Sinzig zu einem Unfall eines alleinbeteiligten Sattelzug.