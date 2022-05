Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund von Bergungsmaßnahmen

BAB 3 FR Köln, Gem. Sessenhausen (ots) – Auf der BAB 3 in FR Köln, Gem.

Sessenhausen, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem medizinischen Notfall.

Aufgrund der Bergungsmaßnahmen des dort verunglückten Sattelzuges mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen für mehrere Stunden, vermutlich bis zum Mittag, gesperrt werden.

Dadurch kommt es derzeit immernoch zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der BAB 3 in FR Köln.



