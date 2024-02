Verfolgungsfahrt – mehrere Verkehrsunfälle

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Auf diesem Weg verursachte der 33-jährge Fahrer bereits

mehrere Verkehrsunfälle. Im Rahmen der Überprüfung leistete er gegen

die polizeiliche Maßnahme zunächst Widerstand. Dem alkoholisierten

Fahrer wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen, der Führerschein

und das Fahrzeug wurden sichergestellt.

Weitere Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622-94020,

oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bendorf

PHK Sinzig



Telefon: 02622/94020

pibendorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell